Тина Кароль показала, что носит с собой в сумочке

Тина Кароль показала, что носит с собой в сумочке

Артистка пользуется двумя телефонами.

Известная украинская певица и экс-тренер "Голосу країни" Тина Кароль, которая недавно захватила редкими фотографиями со своей мамой, показала содержимое своей сумочки.

Тина Кароль показала содержимое сумочки / instagram.com/tina_karol

Для YouTube-канала Vogue UA артистка призналась, что носит с собой два телефона. Тина говорит, что не пользуются блокнотами или книгами, ведь все это в ее аксессуарах.

Далее артистка достала яблоко. Она говорит, что сорвала фрукт в своем саду.

"Найти именно этот сорт было сложно. А яблоко — это главный ингредиент в моей сумке", — говорит с улыбкой звезда.

Тина Кароль показала сумочку / instagram.com/tina_karol

Также артистка носит с собой косметику. Как говорит Тина, что именно с нее начинает свой день. Она пользуется матирующем средством и светоотражающим кремом. Звезда носит с собой распылитель тона - "пистолет". Тина признается, что именно из-за него, ее часто не пропускают в аэропорту.

Тина Кароль показала, что носит в сумочке / instagram.com/tina_karol

Хотя звезду и привыкли видеть с красной помадой, и артистка говорит, что обычно пользуется нюдовимы оттенками.

"Красный цвет — это праздничный цвет", — признается артистка.

Исполнительница пользуется гелем для бровей, специальным маслом для ногтей и сухими духами. А еще у артистки немало сережек. Как говорит Тина, это "на все случаи жизни".

Содержимое сумочки Кароль / instagram.com/tina_karol

"В других сумочках у меня еще есть различные игрушки, которые мне дарил сын, открытки. Но я показывать их не буду. Пусть это останется моим личным", — сообщила знаменитость.

Напомним, недавно Тина Кароль рассказала о переезде в другую страну. Кроме этого, она, оказывается, встречалась с двумя мужчинами одновременно.

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