В Беларуси украинца приговорили к трем годам тюрьмы за участие в протестах

В Беларуси украинца приговорили к трем годам тюрьмы за участие в протестах

МИД Украины призывает режим Лукашенко немедленно освободить украинского политзаключенного.

В Беларуси 32-летнего украинца Михаила Ференца приговорили к трем годам лишения свободы за участие в акциях протеста и "умышленное повреждение имущества".

Об этом сообщает пресс служба МИД Украины.

Семь месяцев, которые Михаил уже отсидел в белорусском СИЗО, не засчитали в общий срок наказания.

МИД отмечает, что достоверных доказательств вины Ференца в суде приведено не было. Михаил Ференец не признает себя виновным и через адвоката планирует подавать апелляцию. Белорусский правозащитный центр "Вясна" признал его политзаключенным.

В министерстве назвали это дело политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным.

"Бездоказательное обвинения и неправовое осуждения гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска. Дело Михаила Ференца — это очередной пример белорусского "правосудия", в результате которого за решеткой оказались десятки и сотни местных журналистов и правозащитников, общественных активистов, программистов, студентов и рядовых граждан Беларуси", — говорится в сообщении.

Михаила Ференца обвинили в том, что он принимал участие в акциях протеста против режима Лукашенко в сентябре 2020 года. Также белорусские силовики считают "незаконным", что мужчина создал Telegram-канал, где делился своими размышлениями о политических событиях в Беларуси. Кроме того, Михаил организовал нанесения на фасады "не менее 27 зданий надписей и изображений протестного характера".

Напомним, акции протеста в Беларуси начались после выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020-го. Белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Силовики жестоко разгоняли людей, применяли силу, массово арестовывали.

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