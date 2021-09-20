В Южной Африке пчелы убили 63 пингвинов

Мертвые тела редких птиц обнаружили на пляже, на них были следы от укусов насекомых.

Близ Кейптауна (Южная Африка) на территории одного из национальных парков погибли 63 африканских пингвина, которые находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Как сообщили в Южноафриканском фонде охраны прибрежных птиц, африканские пингвины, очевидно, стали жертвами пчел.

Тела мертвых пингвинов обнаружили на пляже, все они имели следы от пчелиных укусов возле глаз. "Мы не обнаружили никаких внешних физических травм ни у одной из птиц", — отметил ветеринар фонда Дэвид Робертс, добавив, что все признаки свидетельствуют о том, что "преступниками" действительно были пчелы, которые являются частью местной экосистемы.

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Однако, эксперты все же отправят образцы погибших пингвинов на токсикологическое исследование.

Африканские пингвины, населяющих побережье и острова южной части Африки, являются редким видом, которому угрожает исчезновение, их популяция насчитывает около 50 000 особей.

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