У Південній Африці бджоли убили 63 пінгвінів

Мертві тіла рідкісних птахів виявили на пляжі, на них були сліди від укусів комах.

Поблизу Кейптауна (Південно-Африканська Республіка) на території одного з національних парків загинули 63 африканських пінгвіни, які перебувають під загрозою зникнення і занесені до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи.

Як повідомили у Південноафриканському фонді охорони прибережних птахів, африканські пінгвіни, очевидно, стали жертвами бджіл.

Тіла мертвих пінгвінів виявили на пляжі, усі вони мали сліди від бджолиних укусів біля очей. "Ми не виявили жодних зовнішніх фізичних травм у жодного з птахів", - зауважив ветеринар фонду Девід Робертс, додавши, що всі ознаки свідчать про те, що "злочинцями" дійсно були бджоли, які є частиною місцевої екосистеми.

Також читайте У Чилі врятували пінгвіна, який загубив своїх родичів

Однак, експерти все таки відправлять взірці загиблих пінгвінів на токсикологічне дослідження.

Африканські пінгвіни, які населяють узбережжя і острови південної частини Африки, є рідкісним видом, якому загрожує зникнення, їхня популяція налічує близько 50 тисяч особин.

Нагадаємо, раніше в горах у Грузії понад пів тисячі овець убила блискавка. Кадри із місяці подій просто шокують.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання