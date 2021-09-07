У Чилі врятували пінгвіна, який загубив своїх родичів

У Чилі врятували пінгвіна, який загубив своїх родичів

Припускають, що його віднесло течією.

Порятунок пінгвіна. У Чилі птах заблукав на узбережжі, був виснажений і наляканий.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 7 вересня.

Зазначається, що спершу дезорієнтованого пінгвіна помітили туристи. Вони звернулись по допомогу до берегової охорони. Ті забрали пінгвіна і відвезли до ветеринарів. Припускають, що його віднесло течією, а коли він вибрався на берег, то не зміг знайти своїх родичів. Птаха нагодували і після обстеження випустили на територію національного парку.

Новини світу: у Чилі врятували пінгвіна, який загубив своїх родичів

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