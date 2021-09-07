В Чили спасли пингвина, который потерял своих родственников

Предполагают, что его унесло течением.
Спасение пингвина. В Чили птица забрела на побережье, была истощена и напугана.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 7 сентября.
Отмечается, что сначала дезориентированного пингвина заметили туристы. Они обратились за помощью к береговой охраны. Те забрали пингвина и отвезли к ветеринарам. Предполагают, что его унесло течением, а когда он выбрался на берег, то не смог найти своих родственников. Птицу накормили и после обследования выпустили на территорию национального парка.