5 новых книг, которые стоит прочитать осенью

Именно осенью наступает время, когда отпуска с отдыхом позади, и можно наконец уединиться в кресле с книгой.

Колин Гувер. Верити. — К.: Родной язык, 2021

Героиня этого романа Лоувен — молодая писательница, у которой ни цента за душой. Но однажды к ней обращается Джереми Кроуфорд, муж Верити — автора романов-бестселлеров. Джереми предлагает Лоувен завершить цикл книг Верити, ведь та парализована после автокатастрофы.

"Приехала скорая и заблокировала движение в обоих направлениях, — вспоминает героиня. — Я возвращаюсь к месту трагедии с мыслью о том, что я, пожалуй, должна дать показания. Я стою у полицейского, который уже записывает показания других. Они ничем не отличаются от моих, но я все равно рассказываю все, что видела, и оставляю свои контакты. Я не уверена, будет ли польза от моих показаний, ведь самого момента столкновения я не видела. Я лишь стояла достаточно близко, чтобы услышать его. Так близко, что меня разрисовало, как полотно Джексона Поллока".

Поэтому Лоувен приезжает к дому Кроуфорда, чтобы просмотреть черновики писательницы, которые помогут в работе, и случайно находит автобиографию Верити. Кажется, Верити не планировала, что кто-то ее прочитает ... Рукопись изобилует откровенными подробностями жизни супругов и рассказывает, что на самом деле случилось в тот день, когда умерла их дочь. Лоувен колеблется, показывать ли автобиографию Джереми, потому что понимает, это уничтожит его. Так кто же такая Верити — гениальная писательница и жертва роковых обстоятельств или сумасшедший манипулятор и преступница?

Люко Дашвар. Село не люди. Добить свидетеля. — Х.: Клуб Семейного Досуга, 2021

Головокружительные приключения, магия с мистикой и, конечно же, любовь ждут читателя в этом продолжении книги "Село не люди". Стоит напомнить, как четырнадцать лет назад из-за интриг и жадности сельского магната Ивана Залускивского сгорела Шанивка, пострадали крестьяне, и больше всего — Екатерина, которая потеряла всех, кого любила. Вернувшись в деревню, где ее называют ведьмой, она нашла защиту в старой бабушкиной мазанке. Поэтому четырнадцать лет Залускивский и Екатерина не виделись, но намерение убрать ее, как свидетеля преступления, не покинуло его, хотя это оказалось сложно.

"Через мгновение стало не смешно, потому что огоньки продолжали неустанно приближаться. Плыли быстро на высоте примерно метр от поверхности земли. И только теперь Залускивский осознал, что стоит именно на том месте, где в прошлый раз его прекрасный джип "гранд чирок" заглох, а затем и исчез навсегда. — Что за фигня? — пробормотал он. Насупился. Всматривался в огоньки, которые продолжали стремительно приближаться. "Чего я лопату не взял ?!! — только и успел подумать, когда из черноты услышал грозный рык, и той тотчас на него прыгнул большой, страшный, как самое страшное ночное видение, волк".

Впрочем, не оставив своего намерения, Залускивский богател и креп, а девушка постепенно теряла свой особый дар предвидения. И так их дороги разошлись навсегда. Если бы однажды на заброшенном шанивском дворе школьница Стаска не нашла ... труп мужчины. Но Екатерина знает, кто жертва и кто убийца. Теперь ее жизни снова грозит опасность. Из-за клеветы Екатерина и сама оказывается под подозрением. Она никому не верит, и почти никто не верит ей. А тот, кто начал смертельную охоту на Екатерину, уверен: спасения ей нет. Время довести до конца начатое много лет назад.

Андрей Горбунов. Разволокнение. — К.: Феникс, 2021

"... Я опережаю китайца по встречке и резко выворачиваю руль вправо, подставляя ему борт своего авто. Удар. Я понимаю, что немного перестарался", — именно такие методы исповедует главный герой этого сногсшибательного романа. Ведь частный детектив Тим Ворпер — сорвиголова, который пытается выжить в мире, где его навыки стали ненужными из-за расцвета искусственного интеллекта, который сам находит преступников. Но раскрыть громкое убийство миллионерши не под силу даже компьютерному мозгу — здесь нужна другая технология ...

По утверждению автора, "Разволокнение" — это первая в мире научно-корректная хронофантастика. Что и говорить, в конце книги вы найдете ссылки на три настоящие научные работы! Но при этом в тексте хватает приключений и драйва, эмоций, поступков, страсти. Как изменятся правила игры, когда время перестанет быть судьей, уравнивает возможности всех? Сможет ли крошечный человеческий мозг охватить всю глубину вычислительной задачи, стоящей перед ним с открытием временных путешествий? Словарь терминов и понятий в конце книги поможет читателю не растеряться, а специальная отметка "†" подскажет, какие из этих понятий существуют и в нашем с вами мире.

Дмитрий Долматов. Земля пустого небосвода. — К.: Саммит-книга, 2021

Судьбы героев этого романа причудливо переплетаются на фоне крупных политических сдвигов, интриг и мистических событий. Молодой дипломат Торгового Альянса на первом самостоятельном задании, юная студентка-алхимик в поиске своего жизненного пути, обуреваемый нечестивой жаждой внебрачный сын западного монарха, который так и не расстался с беззаветной любовью к родине, бродяга-авантюрист — все они на разных концах света переживают приключения, которые являются лишь песчинками в играх сильных мира сего и некоторых еще.

"... Гарь горящих пастбищ, пусть и не такая ядовитая, как пороховой дым, заползала рыцарям под доспехи, лезла в ноздри, глаза и уши фыркающим лошадям, клубами дыма закрывала от взора воители Веры всю центральную часть войска Диоруйнга. Ветерок с Лох-Ра не усиливался и не стихали, все так же легонько сдувая дым подожженного с трех сторон поля. Ирридана и Меркандаль вместе смотрели на стену дыма, как много дней назад — на каменную стену Гредалы".

Поэтому в Мире Небесного Трона, который находится на уровне развития между Ренессансом и концом Века парусников, после короткого периода относительного затишья разворачиваются драматические события, влияющие на судьбы отдельных людей, стран и даже сверхъестественных сущностей. Агностическая религия с правом на атеизм, которая около тысячелетия была единственной допустимой верой на континентах распределенной Троицы и Архипелага, дрожит под атаками еретических культов, которые плодятся на глазах. Ослабленная инквизиция и опальный рыцарский Орден не в силах защищать свободу воли людей от тиранических посягательств адептов ужасных личностных богов. Но жизнь продолжается, и оторваться от ее перипетий в этом романе невозможно.

Павел Матюша. Круг с точкой. — К.: Феникс, 2021

Автор этого сборника новелл предлагает сначала окунуться в международный политический детектив шпионского типа, а затем продолжить спуск на глубину жизненных отношений, которые царили в недалеких двухтысячных. Кроме иронического тона, которого заслуживают наши чиновники, в сборнике немало серьезной аналитики художественного характера и прогнозов на будущее. Оправдались ли они — вычислить легко, ведь писалась сборник в 2008 году.

"Я — молодой госслужащий, которого, как позором, накрыло от осознания места, где я находился, — вспоминает автор те времена. — Патриотический подъем после Оранжевой революции начало спадать. Еще никто не догадывался об очень близком захвате власти проигравшим в третьем туре и о предстоящей Революцию достоинства. Я работал в Верховной Раде и был свидетелем событий, которые для большинства людей оставались невидимыми за тяжелыми темными кулисами. Мне хотелось делиться этим опытом, ведь плохие штампы оказались правдой. Всем нам хотелось иного развития событий для нашей страны — без кумовства и коррупции. Развития, основанного на открытости и честной инициативе. Желание быть услышанным и бетонное молчание в ответ от издателей, которым посылал рукопись, почти заставили меня сойти с литературной тропы. В какой-то момент мне даже показалось, что в этой сфере все работало по схожим принципам, как в Верховной Раде. С тех пор изменилась страна, изменился я сам, но некоторые вещи не меняются. Если разговаривать с ветром — ветер не заговорит в ответ. Но ищите — и найдете, стучите — и вам откроют. Когда я написал четыре новеллы о той действительности, которая существовала тогда вокруг меня, а также, очевидно, во мне самом, я не знал, что положительный ответ получу аж через 12 лет ".

Читайте также: 5 новых переводов книг, на которые стоит обратить внимание

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку