Как может выглядеть Tesla Model 2: в Сети создали рендеры крошечного электрокара

Как может выглядеть Tesla Model 2: в Сети создали рендеры крошечного электрокара

По мнению дизайнеров, это будет хэтчбек, похожий на Model 3.

В Сети создали рендеры с возможным видом будущего компактного электрокара Tesla Model 2.

Их опубликовали на сайте "Колёса".

Дизайнеры представили, что это будет хэтчбек с передней частью, как у Model 3, и арочной линией крыши. Дверные ручки будут вровень с корпусом, а задние фонари установят под стеклом.

Сейчас об автомобиле известно немного. По некоторым данным, компания может даже не называть его Model 2. Альтернативным названием является Model Q.

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Гендиректор Илон Маск якобы хочет, чтобы производство началось в 2023 году, и электромобиль может даже не иметь руля и педали. Ожидается, что авто будет стоить 25 000 долларов.

Такую низкую цену могут установить благодаря аккумуляторам нового поколения компании и использованию упрощенного процесса их производства. Это может уменьшить расходы вдвое.

Существует даже слух, что Tesla уже имеет прототип компактного электромобиля в Китае. Подразделение компании в этой стране якобы отвечает за модель. Первое производство испытательных автомобилей может начаться в конце 2021 года.

Колеса

Напомним, что ранее в Сети уже публиковали рендеры с возможным видом Model 2.

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