БЭБ критически нуждается в победных кейсах – политолог

Недавно созданное Бюро экономической безопасности сейчас критически нуждается в победных кейсах. Иначе это ведомство просто пополнит ряд неэффективных институций. Об этом заявил политолог Николай Давыдюк.

"Одним из таких кейсов может стать расследование БЭБ массового вывоза из Украины металлолома по заниженным ценам. Сверхприбыли, которые спекулянты получают на перепродаже лома за рубеж, оседают в оффшорах. Все контрольные органы и лично премьер-министр предпочитают делать вид, что ничего не происходит. Хотя наметившийся дефицит этого сырья на украинских металлургических заводах уже создает риски остановки предприятий и сокращения штата рабочих. В этих условиях БЭБ, как новая структура, может продемонстрировать свою сравнительную эффективность. При чем, достаточно быстро", - отметил политолог.



По данным объединения предприятий "Укрметаллургпром", сегодня в Украине остановились десять из пятнадцати сталеплавильных электропечей. Главная причина простоя – нехватка лома для обеспечения их стабильной работы и выполнения производственных планов.



Ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья.

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