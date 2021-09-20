БЕБ критично потребує переможних кейсів — політолог

Нещодавно створене Бюро економічної безпеки зараз критично потребує переможних кейсів. Інакше це відомство просто поповнить когорту неефективних інституцій. Про це заявив політолог Микола Давидюк.

"Одним з таких кейсів може стати розслідування БЕБ масового вивозу з України металобрухту за заниженими цінами. Надприбутки, які спекулянти отримують на перепродажі брухту за кордон, осідають в офшорах. Всі органи контролю і особисто прем'єр-міністр вважають за краще робити вигляд, що нічого не відбувається. Хоча намітився дефіцит цієї сировини на українських металургійних заводах і це вже створює ризики зупинки підприємств і скорочення штату робітників. У цих умовах БЕБ, як нова структура, може продемонструвати свою порівняльну ефективність. При чому, досить швидко", — зазначив політолог.



За даними об'єднання підприємств "Укрметалургпром", сьогодні в Україні зупинилися десять з п'ятнадцяти сталеплавильних електропечей. Головна причина простою — нестача брухту для забезпечення їхньої стабільної роботи та виконання виробничих планів.



Раніше Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою ввести до 2024 року заборону на експорт металобрухту, в зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт призвів до його різкого експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини.

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