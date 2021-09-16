Тіна Кароль про переїзд до іншої країни: "Я періодично думаю про це"

Тіна Кароль про переїзд до іншої країни: "Я періодично думаю про це"

Також співачка розповіла, що зустрічалась з двома чоловіками одночасно.

Популярна співачка Тіна Кароль, яка нещодавно захопила новою фотосесією, вирішила відповісти на цікаві запитання.

На YouTube-каналі співачка опублікувала новий ролик в рубриці "Было/Не было". У виконавиці запитали, чи хотіла б вона пожити в іншій країні. І зірка зізналася, що періодично думає про це.

"Я періодично хочу пожити в іншій країни. Я взагалі люблю їздити до інших країн, люблю змінювати ландшафти, екстремальні подорожі, вивчати різні міста, вулиці", - зізналася артистка.

Тіна Кароль з сином на відпочинку / instagram.com/_fantina

Окрім цього, Тіні задали досить таки провокаційне питання, чи був у неї роман з двома чоловіками одночасно.

"А якщо вони подивляться цей випуск?" - з усмішкою сказала співачка.

Та все ж таки чесно зізналась, що таке було в її житті.

Нагадаємо, нещодавно Саша Пустовіт після оголошення про розлучення вирушила відпочивати до Буковеля. Вона поїхала на відпочинок разом з сином.

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