Тіна Кароль про переїзд до іншої країни: "Я періодично думаю про це"

Також співачка розповіла, що зустрічалась з двома чоловіками одночасно.
Популярна співачка Тіна Кароль, яка нещодавно захопила новою фотосесією, вирішила відповісти на цікаві запитання.
На YouTube-каналі співачка опублікувала новий ролик в рубриці "Было/Не было". У виконавиці запитали, чи хотіла б вона пожити в іншій країні. І зірка зізналася, що періодично думає про це.
"Я періодично хочу пожити в іншій країни. Я взагалі люблю їздити до інших країн, люблю змінювати ландшафти, екстремальні подорожі, вивчати різні міста, вулиці", - зізналася артистка.
Окрім цього, Тіні задали досить таки провокаційне питання, чи був у неї роман з двома чоловіками одночасно.
"А якщо вони подивляться цей випуск?" - з усмішкою сказала співачка.
Та все ж таки чесно зізналась, що таке було в її житті.
Нагадаємо, нещодавно Саша Пустовіт після оголошення про розлучення вирушила відпочивати до Буковеля. Вона поїхала на відпочинок разом з сином.