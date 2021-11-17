Впервые в истории: Украина начала импортировать огурцы из России

По словам торговых источников, российский огурец оказывается конкурентным по цене с украинским, несмотря на 10% импортную пошлину, которую приходится платить импортерам, поскольку Украина вышла из соглашения о свободной торговле с РФ.

Резонансное событие. На этой неделе впервые в истории Украина начала импортировать свежий огурец из страны, которая раньше являлась основным рынком сбыта для украинских огурцов, то есть из России.

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Об этом сообщает EastFruit.

"Сейчас предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено – лишь несколько комбинатов ведут отгрузку, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки – 38-45 грн/кг. Соответственно, на этом фоне резко возрос импорт огурца из Турции, который доступен в среднем на 5-10 грн/кг дешевле. Есть также в продаже огурец из Беларуси, который стоит немного дороже турецкого. А вот российский огурец поступает по самым низким ценам среди всех конкурентов, поскольку в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец", — отмечает руководитель международных проектов Fruit-Inform.com Евгений Кузин.

Так, по его словам, из-за низких цен не только Украина импортирует огурец из России. Даже Польша, которая является одним из крупнейших экспортеров тепличных овощей в регионе, увеличивает импорт тепличных огурцов, выращенных в российских теплицах. Более того, как пишет издание, на сегодняшний день каждая пятая теплица 5-го поколения (самый современный вид теплиц в мире) функционирует на территории России. Поэтому в 2021 году за первые три квартала календарного года РФ экспортировала уже 12,2 тыс. тонн свежего огурца. Но импорт пока превышал экспорт и составил 34 тыс. тонн.

Также отмечается, что за первые 8 месяцев 2021 года Украина импортировала рекордный объем свежего огурца для этого периода года – 12,1 тыс. тонн, а главными поставщиками огурца были Турция и Беларусь. Экспорт огурца за этот же период из Украины составил 4 тыс. тонн, и он, кстати, вырос в 2,3 раза по отношению к тому же периоду 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подешевели помидоры, а свекла наоборот — прибавляет в цене.

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