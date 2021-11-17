Впервые в истории: Украина начала импортировать огурцы из России

По словам торговых источников, российский огурец оказывается конкурентным по цене с украинским, несмотря на 10% импортную пошлину, которую приходится платить импортерам, поскольку Украина вышла из соглашения о свободной торговле с РФ.
Резонансное событие. На этой неделе впервые в истории Украина начала импортировать свежий огурец из страны, которая раньше являлась основным рынком сбыта для украинских огурцов, то есть из России.
Об этом сообщает EastFruit.
"Сейчас предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено – лишь несколько комбинатов ведут отгрузку, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки – 38-45 грн/кг. Соответственно, на этом фоне резко возрос импорт огурца из Турции, который доступен в среднем на 5-10 грн/кг дешевле. Есть также в продаже огурец из Беларуси, который стоит немного дороже турецкого. А вот российский огурец поступает по самым низким ценам среди всех конкурентов, поскольку в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец", — отмечает руководитель международных проектов Fruit-Inform.com Евгений Кузин.
Так, по его словам, из-за низких цен не только Украина импортирует огурец из России. Даже Польша, которая является одним из крупнейших экспортеров тепличных овощей в регионе, увеличивает импорт тепличных огурцов, выращенных в российских теплицах. Более того, как пишет издание, на сегодняшний день каждая пятая теплица 5-го поколения (самый современный вид теплиц в мире) функционирует на территории России. Поэтому в 2021 году за первые три квартала календарного года РФ экспортировала уже 12,2 тыс. тонн свежего огурца. Но импорт пока превышал экспорт и составил 34 тыс. тонн.
Также отмечается, что за первые 8 месяцев 2021 года Украина импортировала рекордный объем свежего огурца для этого периода года – 12,1 тыс. тонн, а главными поставщиками огурца были Турция и Беларусь. Экспорт огурца за этот же период из Украины составил 4 тыс. тонн, и он, кстати, вырос в 2,3 раза по отношению к тому же периоду 2020 года.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подешевели помидоры, а свекла наоборот — прибавляет в цене.
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