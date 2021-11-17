Вперше в історії: Україна почала імпортувати огірки з Росії

За словами торгових джерел, російський огірок виявляється конкурентним за ціною з українським, попри 10% імпортне мито, яке доводиться сплачувати імпортерам, оскільки Україна вийшла з угоди про вільну торгівлю із РФ.

Резонансна подія. Цього тижня вперше в історії Україна почала імпортувати свіжий огірок з країни, яка раніше була основним ринком збуту для українських огірків, тобто з Росії.

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Про це повідомляє EastFruit.

"Наразі пропозиція огірка українського виробництва на ринку дуже обмежена – лише кілька комбінатів ведуть відвантаження, тому ціни на український огірок порівняно високі – 38-45 грн/кг. Відповідно, на цьому фоні різко зріс імпорт огірка з Туреччини, який доступний у середньому на 5-10 грн/кг дешевше. Є також у продажу огірок з Білорусі, який коштує трохи дорожче за турецький. А ось російський огірок надходить за найнижчими цінами серед усіх конкурентів, оскільки у Росії наразі спостерігається тенденція зниження цін на огірок", - зазначає керівник міжнародних проєктів Fruit-Inform.com Євген Кузін.

Так, за його словами, через низькі ціни не лише Україна імпортує огірок із Росії. Навіть Польща, яка є одним із найбільших експортерів тепличних овочів у регіоні, нарощує імпорт тепличних огірків, вирощених у російських теплицях. Більше того, як пише видання, на сьогоднійшінй день кожна п'ята теплиця 5-го покоління (найсучасніший вид теплиць у світі) функціонує на території Росії. Тому 2021 року, за перші три квартали календарного року, РФ експортувала вже 12,2 тис. тонн свіжого огірка. Але імпорт поки що перевищував експорт і становив 34 тис. тонн.

Також зазначається, що за перші 8 місяців 2021 року Україна імпортувала рекордний обсяг свіжого огірка для цього періоду року – 12,1 тис. тонн, а головними постачальниками огірка були Туреччина та Білорусь. Експорт огірка за цей же період з України становив 4 тис. тонн і він, до речі, зріс у 2,3 рази стосовно того ж періоду 2020 року.

Нгадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні подешевшали помідори, а буряк навпаки - додає у ціні.

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