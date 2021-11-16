Обіцяних морозів уже не буде: в Україні різко зміниться погода

Обіцяних морозів уже не буде: в Україні різко зміниться погода

Потепління триватиме недовго - від 22 листопада знову прийде похолодання.

Ближче до вихідних, орієнтовно від 18-19 листопада, до України прийде потепління та атмосферні фронти, які принесуть із собою опади у вигляді дощу та навіть мокрого снігу.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Так, за її прогнозом, середа, 17 листопада, ще буде холодною та без опадів, а ось від 18 листопада до України почне заходити потепління, але з опадами.

"Надалі підуть якісь бурхливі метеотанці: похолодання під вихідні зміниться потеплінням. Під час потепління, щоб не сильно раділи, на нас накинуться атмосферні фронти із дощем та навіть мокрим снігом, ще й з вітром", - написала Діденко та додала, що таке потепління протримається недовго.

За її словами, від понеділка, 22 листопада, знову прийде похолодання.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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