Кіпр схвалив третє COVID-щеплення для всіх громадян від 18 років

Кіпр схвалив третє COVID-щеплення для всіх громадян від 18 років

Пацієнти зможуть отримати додаткове щеплення через шість місяців після повної вакцинації.

На Кіпрі схвалили третє щеплення від COVID-19 для всіх громадян від 18 років. Відповідне рішення уряд країни ухвалив на тлі різкого збільшення захворюваності та госпіталізацій.

Про це у вівторок, 16 листопада, повідомляє The Guardian.

За даними кіпрського Міністерства охорони здоров'я, вже від середи додаткове щеплення стане доступним для всіх охочих від 40 років за умови, що вони повністю вакцинувалися від коронавірусу шість місяців тому.

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Пацієнти зможуть отримати бустерну дозу у центрах первинної вакцинації.

Водночас Кіпр прагне забезпечити доступ до третього щеплення для всього дорослого населення, тож молодші громадяни незабаром також приєднаються до програми ревакцинації.

Подробиці щодо отримання додаткової дози жителями від 18 років в уряді оприлюднять пізніше.

На початку вересня на Кіпрі розпочали щепити додатковою дозою COVID-вакцини медичних працівників і мешканців будинків для людей похилого віку. Відтоді влада регулярно знижувала вікові обмеження.

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Втім, за третім щепленням звернулися лише 57,8% людей від 80 років, 23,3% людей від 70 років та 13% людей від 60 років.

Від початку пандемії на Кіпрі зареєстрували 128 038 заражень COVID-19 і 588 пов'язаних із коронавірусом смертей. Показник захворюваності за 14 днів до 8 листопада становив 284,7 на 100 тисяч осіб.

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