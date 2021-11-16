Кипр одобрил третью COVID-прививку для всех граждан от 18 лет

Кипр одобрил третью COVID-прививку для всех граждан от 18 лет

Пациенты смогут получить дополнительную прививку через шесть месяцев после полной вакцинации.

На Кипре одобрили третью прививку от COVID-19 для всех граждан от 18 лет. Соответствующее решение правительство страны приняло на фоне резкого увеличения заболеваемости и госпитализаций.

Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает The Guardian.

По данным кипрского Министерства здравоохранения, уже со среды дополнительная прививка станет доступной для всех желающих от 40 лет при условии, что они полностью вакцинировались от коронавируса шесть месяцев назад.

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Пациенты смогут получить бустерную дозу в центрах первичной вакцинации.

В то же время Кипр стремится обеспечить доступ к третьей прививке для всего взрослого населения, поэтому более молодые граждане в скором времени также присоединятся к программе ревакцинации.

Подробности получения дополнительной дозы жителями от 18 лет в правительстве обнародуют позже.

В начале сентября на Кипре начали прививать дополнительной дозой COVID-вакцины медицинских работников и жителей домов престарелых. С тех пор власти регулярно снижают возрастные ограничения.

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Впрочем, за третьей прививкой обратились лишь 57,8% людей от 80 лет, 23,3% людей от 70 лет и 13% людей от 60 лет.

С начала пандемии на Кипре зарегистрировали 128 038 заражений COVID-19 и 588 связанных с коронавирусом смертей. Показатель заболеваемости за 14 дней до 8 ноября составил 284,7 на 100 тысяч человек.

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