Pfizer призывает США одобрить третью COVID-прививку для всех граждан от 18 лет

Pfizer призывает США одобрить третью COVID-прививку для всех граждан от 18 лет

Сейчас разрешение на ревакцинацию в США имеют только пожилые и уязвимые граждане.

Американская фармацевтическая компания Pfizer во вторник, 9 ноября, обратилась в Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) с просьбой одобрить бустер её вакцины от COVID-19 для всех граждан от 18 лет.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что сейчас доступ к третьей прививке от коронавируса имеют только пожилые американцы, а также представители особо уязвимых к новой инфекции групп.

Однако в компании выражают обеспокоенность увеличением распространения COVID-19 после отпусков и сборов, поэтому призывают максимально расшить перечень лиц с разрешением к ревакцинации.

В регуляторе ранее заяляли, что одобрят бустерные дозы для лиц младшего возраста, если это потребуется. Представительница FDA Элисон Хант указала, что управление рассмотрит заявку Pfizer "как можно быстрее". Если регулятор все же одобрит запрос Pfizer, то этот вопрос будет рассматриваться в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США.

Ранее компания Pfizer опубликовала результаты третьей фазы клинических испытаний третьей дозы своей вакцины от коронавируса, заявив, что дополнительная прививка защищает на 95,6%.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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