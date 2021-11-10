Pfizer закликає США схвалити третє COVID-щеплення для всіх громадян від 18 років

Pfizer закликає США схвалити третє COVID-щеплення для всіх громадян від 18 років

Зараз дозвіл на ревакцинацію у США мають лише літні та вразливі громадяни.

Американська фармацевтична компанія Pfizer у вівторок, 9 листопада, звернулася до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) з проханням схвалити бустер її вакцини від COVID-19 для всіх громадян від 18 років.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що зараз доступ до третього щеплення від коронавірусу мають лише літні американці, а також представники особливо вразливих до нової інфекції груп.

Однак у компанії висловлюють занепокоєння збільшенням поширення COVID-19 після відпусток та зборів, а тому закликають максимально розшити перелік осіб із дозволом до ревакцинації.

У регуляторі раніше заяляли, що схвалять бустерні дози для осіб молодшого віку, якщо в цьому буде потреба. Представниця FDA Елісон Хант вказаа, що управління розгляне заявку Pfizer "якнайшвидше". Якщо регулятор все ж схвалить запит Pfizer, то це питання розглядатимуть у Центрах з контролю та профілактики захворювань США.

Раніше компанія Pfizer опублікувала результати третьої фази клінічних випробувань третьої дози своєї вакцини від коронавірусу, заявивши, що додаткове щеплення захищає на 95,6%.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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