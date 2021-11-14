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В Канаде разрешили третью прививку бустерной дозой: какую вакцину выбрали

В Канаде разрешили третью прививку бустерной дозой: какую вакцину выбрали

Associated Press

Третья прививка будет доступна всем жителям старше 18 лет.

В Канаде разрешили прививаться бустерной дозой вакцины Moderna от коронавируса всем взрослым жителям.

Об этом заявили в Департаменте здравоохранения Канады, пишет Укринформ.

"Департамент здравоохранения разрешил использование вакцины Spikevax от COVID-19 производства Moderna для бустерной прививки", — говорится в сообщении.

Третья прививка будет доступна всем жителям старше 18 лет, которые сделали вторую прививку по меньшей мере за шесть месяцев до этого.

"Бустерная прививка COVID-вакцины Spikevax содержит половину дозировки обычной дозы", — отметили в ведомстве.

Напомним, в Европе на протяжении последней недели количество новых случаев заражения COVID-19 выросло на 7%, а "ковид"-смерти— на 10%.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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