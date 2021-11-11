В Европе COVID-смертность за неделю выросла на 10% — ВОЗ

В Европе COVID-смертность за неделю выросла на 10% — ВОЗ

Европа стала единственным регионом с неуклонным ростом заболеваемости и смертности от COVID-19.

В Европе за последнюю неделю количество новых случаев заражения COVID-19 выросло на 7%, а число связанных с этим заболеванием смертей — на 10%.

Об этом свидетельствуют обнародованные в среду, 10 ноября, данные Всемирной организации здравоохранения, пишет The Associated Press.

Отмечается, что всего за указанный период в мире зарегистрировали около 3,1 миллиона новых больных коронавирусом, что примерно на 1% больше, чем на прошлой неделе. Почти две трети из них, а именно 1,9 миллиона, приходятся на Европу.

Итак, Европа стала единственным регионом с неуклонным ростом заболеваемости и смертности от COVID-19. "Шестую неделю подряд вирус распространяется по всему континенту", — указывают в материале.

Среди стран с самым большим показателем новых инфицирований — США, Россия, Великобритания, Турция и Германия.

"Число еженедельных смертей от COVID-19 снизилось примерно на 4% во всем мире и снизилось во всех регионах, кроме Европы, — продолжают в издании. — Из 61 страны, которую ВОЗ включает в европейский регион, 42% сообщили о скачке числа случаев не менее чем на 10%".

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Между тем, в Северной и Южной Америке, по данным ВОЗ, количество новых еженедельных случаев снизилось на 5%, а количество смертей — на 14%.

В Юго-Восточной Азии и Африке смертность от COVID-19 снизилась примерно на треть, несмотря на отсутствие вакцин в этих регионах.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения готова будет объявить об окончании пандемии коронавируса при условии, что система здравоохранения не будет перегружена. Но вирус не исчезнет, а пандемия, возможно, станет эндемией (ред. – постоянное существование на какой-либо территории определенного, чаще всего инфекционного, заболевания).

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