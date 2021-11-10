Тина Кароль в Казахстане проговорилась об имени дочери

Певица прилетела в Алматы в рамках промо-тура альбома "Двойной рай".

Украинская певица Тина Кароль прибыла в Казахстан для промо поддержки своего нового альбома "Двойной рай", который третью неделю подряд лидирует в стриминг-чартах 11 стран.

По приезду Тина сразу побывала на местном рынке, где купила для себя сладкий завтрак. Выбор певицы пал на орешки, инжир и мед. Тина также впервые попробовала десерт без сахара, который готовится на основе верблюжьего молока и называется "балкаймак".

Тина Кароль пробудет в Казахстане два дня. Вчера артистка дала ряд интервью центральным телеканалам и радиостанциям.

В интервью "RadioCity Almaty" поклонников певицы ждала сенсация: слушатели узнали, что любимое женское имя Тины - это имя ее будущей дочери. "Имя придет ко мне само, всему свое время", - заявила звезда.

Отметим, что альбом "Двойной рай" - это уже третья пластинка за год и 11 в дискографии певицы. Клип "Двойной рай" со дня премьеры собрал уже более трех миллионов просмотров.

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