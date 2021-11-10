Жена Остапчука решилась вакцинироваться: "Надеюсь, я никогда об этом не пожалею"

Жена Остапчука решилась вакцинироваться: "Надеюсь, я никогда об этом не пожалею"

Кристина тянула до последнего и не хотела делать прививку.

Жена украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина сообщила фанам, что отважилась вакцинироваться.

По словам женщины, она тянула до последнего и, вероятно, не сделала бы этого, если бы не одно но.

"Хочу этот вопрос раз и навсегда закрыть. Свое мнение я не изменила на этот счет, я тянула долго как могла, и скорее вынуждена. Посоветовавшись с врачами, которым я доверяю и с пониманием того, что мы планируем деток, я решила все же вакцинироваться", — объяснила свое решение Кристина Остапчук.

Жена Владимира Остапчука / instagram.com/kristygor

Она призналась, что сделала прививку вакциной Pfizer. Кристина добавила, что вакцинировалась, поскольку боится заболеть COVID-19, когда будет в интересном положении:

"В нашей семье каждый сам принимал решение. Как вы знаете, Вова очень давно вакцинирован. Я тянула долго, как могла и, наверное, не сделала бы этого, но долгие разговоры с врачами, с теми же гинекологами, которые говорят, что забеременев и не будучи вакцинированной, если вдруг заболеть, то можно получить очень большие осложнения. Наверное, это и стало больше двигателем, когда я решила все-таки вакцинироваться. Надеюсь, что я никогда об этом не пожалею и все будет гуд", — отметила Кристина.

Кстати, между тем муж Кристины Владимир Остапчук уже вакцинировался в третий раз. Ведущий заявил, что готов делать укол хоть ежемесячно.

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