В Черкассах в детсаду воспитатели издевались над детьми с недостатками здоровья

В Черкассах в детсаду воспитатели издевались над детьми с недостатками здоровья

Комиссия провела проверку и факт издевательства подтвердился.

В Черкассах в дошкольном учреждении специального типа, где учатся дети с нарушениями развития, зафиксировали факт буллинга. Специальная комиссия провела проверку факта и подтвердила его.

Также читайте Отправили домой ребенка со сломанной ногой: в детсаде под Запорожьем разгорелся скандал

Об этом сообщает "Вичерпно".

Как сообщила заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина, в горсовет обратилась мама одного из воспитанников дошкольного учреждения с жалобами о насилии над ребенком.

В Департаменте образования и гуманитарной политике Черкасского горсовета была создана комиссия, которая проверила этот факт. Члены комиссии пообщались с родителями детей, проведя анонимное анкетирование. Также им удалось найти родителей детей воспитанников, которые посещали этот детсад еще несколько лет назад. Оказалось, уже тогда они наблюдали факты неподобающего обращения с детьми.

"Речь идет об одной группе, где есть две воспитательницы. Одна из них уже написала заявление по собственному желанию, другая также сначала хотела уволиться, но пошла на больничный. Своей вины они не признают. В коллективе — абсолютно нездоровая атмосфера", — отметила Анастасия Чубина. .

На вопиющую ситуацию в детском саду отреагировал городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в прямом эфире в фейсбук.

"К сожалению подтвердились некоторые факты, в частности, и те, которые были изложены в заявлениях родителей, которые были поданы еще в 2018 году. Дал поручение предоставить юридическую в оценку действиям чиновников, прикидывавших эти факты. Все материалы сегодня будут переданы в прокуратуру, и я прошу прокуратуру должным образом отреагировать, потому что такие не могут оставаться без должной реакции, – рассказал Анатолий Бондаренко.

Напомним, что в Житомире мать 6-летнего мальчика обвиняет воспитательницу в применении силы. Педагогиня все отрицает. А в садике говорят: у нее безупречная репутация.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку