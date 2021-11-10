Теофимо Лопес о Ломаченко: он находится на обратном пути, его уже нет

Теофимо Лопес о Ломаченко: он находится на обратном пути, его уже нет

Он считает, что это уже пройденный этап.

Чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в легком весе Теофимо Лопес, похоже, больше не изъявляет желания выходить в ринг против украинца Василия Ломаченко.

Об этом 24-летний боксер рассказал в комментарии TopRankBoxing.

"Если мы снова подеремся, то мои навыки вышли на совершенно новый уровень. На самом деле так и есть. Я вижу все только так: я подерусь с Джорджем Камбососом, а потом подерусь с другим парнем, который будет напротив меня.

Ломаченко находится на обратном пути, его уже нет. Это новая эпоха, новое поколение. Мы все поднимаемся вверх. Всегда так происходит, это жизненный цикл. Все всегда должно улучшаться и изменяться. Будут новые бойцы, когда мне тоже придется сбежать.

Появится новый юноша, новый боксер. И это будет сын мой. Только он обойдет меня в боксе, потому что это наш продолжатель с отцом рода. Мой малыш – это уже четвертый Теофимо", — сказал американский боксер.

Свой следующий поединок Ломаченко проведет 11 декабря против бывшего чемпиона мира – Ричарди Комми. Поединок между Ломаченко и Комми по прозвищу "Терминатор" состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Интересно, что оба боксера ранее проиграли именно Теофимо Лопесу, которому суммарно уступили четыре чемпионских титула в легкой весовой категории.

В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;

японца Масайоши Накатани; После победы Ломаченко над Накатани, отец и тренер Лопеса заявил, что реванш между его сыном и украинцем может состояться уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что не даст украинскому боксеру реванш ;

уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что ; На счету Ломаченко 15 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге;

Теофимо Лопес, в активе которого 16 побед (12 – нокаутом) в 16 боях, выйдет в ринг 27 ноября, его соперником будет Джордж Камбосос.

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