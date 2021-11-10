"Подавление Белоруссии": в Кремле прокомментировали новые санкции ЕС против режима Лукашенко

ЕС готов усилить ограничения из-за ситуации с мигрантами на границе.
В России считают возможные новые санкции Евросоюза против Беларуси "попытками подавления страны".
Такое мнение высказал спикер российского президента Дмитрий Песков, пишут росСМИ.
"Подобные решения будут лишь усложнять ситуацию. Это не что иное, как попытки подавления Белоруссии", — прокомментировал Песков возможное закрытие польско-белорусской границы.
Следует отметить, что ранее немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил о готовности ЕС усилить санкции против режима Лукашенко из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей. По словам политика, Лукашенко "безжалостно использует людей, ищущих убежища как заложников для своей циничной игры за власть".
Как сообщалось, уже на следующей неделе Европейский Союз может принять введение новых с акций против режима Лукашенко в Беларуси, которые будут направлены против около 30 физических и юридических лиц. 10 ноября 27 послов ЕС должны официально согласиться с тем, что увеличение количества мигрантов вдоль границы Беларуси с Польшей является "гибридной войной", что может служить юридической основой для введения санкций.
К слову, в понедельник, 8 ноября, польская полиция сообщила, что удалось отразить попытку "первого массового прорыва границы и агрессивного, силового вторжения на территорию Европейского Союза".
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