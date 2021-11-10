"Подавление Белоруссии": в Кремле прокомментировали новые санкции ЕС против режима Лукашенко

ЕС готов усилить ограничения из-за ситуации с мигрантами на границе.

В России считают возможные новые санкции Евросоюза против Беларуси "попытками подавления страны".

Такое мнение высказал спикер российского президента Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

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"Подобные решения будут лишь усложнять ситуацию. Это не что иное, как попытки подавления Белоруссии", — прокомментировал Песков возможное закрытие польско-белорусской границы.

Следует отметить, что ранее немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил о готовности ЕС усилить санкции против режима Лукашенко из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей. По словам политика, Лукашенко "безжалостно использует людей, ищущих убежища как заложников для своей циничной игры за власть".

Как сообщалось, уже на следующей неделе Европейский Союз может принять введение новых с акций против режима Лукашенко в Беларуси, которые будут направлены против около 30 физических и юридических лиц. 10 ноября 27 послов ЕС должны официально согласиться с тем, что увеличение количества мигрантов вдоль границы Беларуси с Польшей является "гибридной войной", что может служить юридической основой для введения санкций.

К слову, в понедельник, 8 ноября, польская полиция сообщила, что удалось отразить попытку "первого массового прорыва границы и агрессивного, силового вторжения на территорию Европейского Союза".

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