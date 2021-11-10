Кот-мутант с четырьмя ушами взорвал Сеть (видео)

Благодаря популярности четырехлапый нашел хозяина.

Кот с четырьмя ушами по кличке Мидас стал звездой в социальной сети. Снимки животного появились в его Instagram-аккаунте.

Воспитанник имеет врожденную генетическую аномалию, он родился с четырьмя ушами: одна пара ушей находится внутри другой.

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Как пишет издание Ladbible, благодаря дополнительным слуховым "приборам" кот слышит лучше других животных.

Кот жил в приюте, сотрудники которого начали публиковать его снимки в Сети. Благодаря популярности он нашел себе дом и хозяйку. Необычного питомца забрала жительница Турции.

Напомним, в Виннице кабан взорвал соцсети. Животное не боится ни машин, ни прохожих. В поисках пищи оживленно пересекает проезжую часть.

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