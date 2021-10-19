В кенийском заповеднике предлагают "усыновить" слоненка

Животное не придется забирать домой, а только помочь финансово на его содержание.

Выбрать себе слона, назвать его и заботиться, как о усыновленном — можно теперь в кенийском национальном заповеднике.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Также читайте Концлагерь домашних животных: зоозащитники шокированы условиями на фермах Львовского ветеринарного университета

В этом году там небывалый бэби-бум, на свет появилось более 200 слонят. Из-за пандемии и значительного сокращения количества туристов заповеднику не хватает средств — так там предложили всем желающим брать под опеку новорожденных малышей после благотворительного взноса.

За право выбрать слонёнку имя платят примерно по 5000 долларов. Двадцать слонят удалось виртуально обеспечить опекунами сразу, другие еще ждут добрых людей, но заповедник уже собрал более 150 000 долларов.

Новости мира: в кенийском заповеднике зафиксировали слоновий бэби-бум

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку