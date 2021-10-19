У кенійському заповіднику пропонують "всиновити" слоненя

Тваринку не доведеться забирати додому, а лише допомогти фінансово на її утримання.

Обрати собі слона, назвати його і піклуватися, як про всиновленого - можна відтепер у кенійському національному заповіднику.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

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Цього року там небувалий бебі-бум, на світ з’явилось понад 200 слоненят. Через пандемію і значне скорочення кількості туристів заповіднику бракує коштів - тож там запропонували усім охочим брати під опіку новонароджених малюків після благодійного внеску.

За право обрати слоненяті ім’я сплачують приблизно по 5 тисяч доларів. Двадцятьох слоненят вдалося віртуально забезпечити опікунами одразу, інші ще чекають на добрих людей, але заповіднику вже зібрали понад 150 тисяч доларів.

Новини світу: у кенійському заповіднику зафіксували слонячий бебі-бум

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