Пес, который пережил 5 операций и ходит на задних лапах, взорвал Сеть (видео)

Собаку сбила машина, поэтому ему пришлось ампутировать переднюю концовку.
Пес по кличке Декстер прославился в TikTok благодаря умению бегать на задних лапках.
Хозяин рассказал, что пес попал в аварию в 2016 году. В результате ДТП он сильно пострадал и ему сделали пять операций, после которых он долго восстанавливался. Потеряв одну лапу, Декстер начал осваивать навыки ходьбы на двух задних лапах.
@dexterdogouray
Dog болтает как человек, и смотрит как один инструмент! ##funnydog ##funnydogvideo ##dexterdogouray ##pet ##dog ##dogmomlife♬ Take Me Away (feat. EARTHGANG) — Sinead Harnett
В комментариях пользователи желают псу здоровья и поражены его возможностями.
Напомним, в Виннице кабан взорвал соцсети. Животное не боится ни машин, ни прохожих. В поисках пищи оживленно пересекает проезжую часть.