Пес, который пережил 5 операций и ходит на задних лапах, взорвал Сеть (видео)

Пес, который пережил 5 операций и ходит на задних лапах, взорвал Сеть (видео)

Собаку сбила машина, поэтому ему пришлось ампутировать переднюю концовку.

Пес по кличке Декстер прославился в TikTok благодаря умению бегать на задних лапках.

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Хозяин рассказал, что пес попал в аварию в 2016 году. В результате ДТП он сильно пострадал и ему сделали пять операций, после которых он долго восстанавливался. Потеряв одну лапу, Декстер начал осваивать навыки ходьбы на двух задних лапах.

В комментариях пользователи желают псу здоровья и поражены его возможностями.

Напомним, в Виннице кабан взорвал соцсети. Животное не боится ни машин, ни прохожих. В поисках пищи оживленно пересекает проезжую часть.

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