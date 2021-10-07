Шейха Дубая, прославившийся издевательством над своими дочерьми и женой, лишили опеки

Выяснились, что человек с помощью шпионских устройств, сломал телефоны родных и следил за ними.

Развод на миллионы и скандал во влиятельной семье — шейх Дубая Мохаммед бин Рашид аль Мактум приказал взломать телефоны бывшей жены и ее адвокатов. Об этом стало известно из обнародованных Высоким судом Англии документов. Принцесса Хайя убежала от мужа два года назад, назвав его тираном. Для шейха это уже не первый скандал.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Запуганная с двумя детьми в 2019 году она убегала в поисках спасения. Принцесса Хайя, в которой буквально было все — от дорогущих нарядов к алмазным украшений, не выдержала домашней тирании. Приют она нашла в Британии и с тех пор началась новая битва — в суде за опеку над малышами.

Хайя неоднократно рассказывала, бывший муж — влиятельный шейх Мухаммед бин Рашид аль Мактум — ее запугивал. Более того, говорит, постоянно жила с ощущением, что на нее охотятся и ее преследуют. И вот теперь, по данным суда, стало известно, что человек действительно следил за каждым ее шагом и словом, а потому приказал с помощью израильского программного обеспечения взломать телефоны экс-жены и ее адвокатов.

«Надеюсь, сегодняшнее решение станет важным шагом для установления ответственности, которую несут компании, производящие шпионское оборудование. И шагом к урегулированию этой очень опасной формы наблюдения, где правительства могут по сути незаметно сломать телефоны людей и изъять частную информацию», — отметил адвокат.

Всю информацию о хакерстве Мухаммед бин Рашид аль Мактум отрицает. Судебный процесс стал одним из самых дорогих, затраты на него составляют миллионы фунтов стерлингов. И для шейха не так страшны финансовые потери, как репутационные. Из-за своей жестокости он уже неоднократно попадал в скандалы. От него в свое время пытались убежать две дочери.

Новости мира: шейх Дубая приказал сломать телефоны бывшей жены и ее адвокатов

«Мой отец — сплошное зло. Он играет на публику, корчит из себя поборника прав человека. Между тем на его руках — кровь и поломанные судьбы», — утверждала девушка.

Для обоих попытки побега оказались неудачными. Люди шейха поймали и вернули их домой. А потом, влиятельный папа еще и рассказывал будто его дочь Латифа психически больна. «Я — заложница на этой вилле. Ее превратили в тюрьму: все окна наглухо закрыты, я не могу открыть ни одного. Я как в карцере — без суда, без следствия», — рассказывала на видео Латифа.

Вмешаться в ситуацию обещали в ООН. И где сейчас Латифа и жива ли она, точно не знает никто.

Поэтому похоже, чтобы не подвергать опасности других детей шейха — сегодняшний лондонский суд — таки решил общих детей принцессы Хайи и шейха Мухаммеда бин Рашид аль Мактума — сына и дочь — оставить на попечении матери.

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