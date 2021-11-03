Пес, який пережив 5 операцій і ходить на задніх лапах, підірвав Мережу (відео)

Пес, який пережив 5 операцій і ходить на задніх лапах, підірвав Мережу (відео)

Собаку збила машина, тому йому довелося ампутувати передню кінцівку.

Пес на прізвисько Декстер прославився в TikTok завдяки вмінню бігати на задніх лапках.

Господар розповів, що пес потрапив в аварію у 2016 році. Внаслідок ДТП він сильно постраждав і йому зробили п'ять операцій, після яких він довго відновлювався. Втративши одну лапку, Декстер почав освоювати навички ходьби на двох задніх лапах.

У коментарях користувачі бажають здоров’я песику та вражені його можливостями.

Нагадаємо, у Вінниці кабан підірвав соцмережі. Тварина не боїться ані машин, ані перехожих. У пошуках їжі жваво перебігає проїжджу частину.

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