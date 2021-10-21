У Сумах пес, який загубився, сам прийшов до поліції

У Сумах пес, який загубився, сам прийшов до поліції

Собака "попросився" до приміщення поліції погрітися, а потім іти не захотів.

В Сумах собака, який загубився, прийшов під відділення поліції. Завдяки цьому випадку його власників вдалося розшукати.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

У Сумах загубився пекінес Сіма. Песика ввечері біля дверей обласного управління на Рівненщині помітили копи. Тваринка змерзла, тож поліцейські пустили чотирилапого погрітися. Зранку ж, коли відчинили двері - на вулицю пекінес йти не захотів.

Відтак копи почали через соцмережі шукати господарів. Невдовзі власниця таки з'явилась в управлінні. І розповіла, що Сіма загубилась на іншому кінці міста. Господарка плакала за собакою ніч. А коли випадково побачила оголошення - неабияк здивувалася тому, хто і де Сіму знайшов.

Нагадаємо, що фронтовий пес Афган загубився дорогою в зону проведення Операції об'єднаних сил і пів року чекав на вокзалі поки його знайдуть військові "побратими".

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