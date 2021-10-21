Вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили вже понад 15 млн щеплень

Вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили вже понад 15 млн щеплень

За добу 20 жовтня провакциновано 251 254 людини.

Станом на 21 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 15 млн щеплень. 20 жовтня від COVID-19 вакциновано понад 251 тисячу українців.

Про це повідомляє МОЗ.

"За добу 20 жовтня 251 254 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 165 649 людей, повністю імунізовані - 85 605 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 373 552 людини, з них отримали одну дозу – 8 373 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 743 615 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом проведено 15 117 165 щеплень.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Щеплення "з-під палки": коли та для кого вакцинація від COVID-19 стане обов'язковою

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання