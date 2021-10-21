В Сумах потерявшийся пес сам пришел в полицию

В Сумах потерявшийся пес сам пришел в полицию

Собака "попросилась" в помещение полиции погреться, а потом идти не захотел.

В Сумах собака, которая потерялась, пришла в отделение полиции. Благодаря этому случаю, ее владельцев удалось разыскать.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

В Сумах потерялся пекинес Сима. Собачку вечером у дверей областного управления Ровенской заметили копы. Животное замерзло, поэтому полицейские пустили четвероногого погреться. Утром же, когда открыли дверь — на улицу пекинес идти не захотел.

Поэтому копы начали через соцсети искать хозяев. Вскоре владелица таки появилась в управлении. И рассказала, что Сима потерялась на другом конце города. Хозяйка плакала за собакой ночь. А когда случайно увидела объявление — изрядно удивилась тому, кто и где Симу нашел.

Напомним, что фронтовой пес Афган потерялся по дороге в зону проведения операции объединенных сил и полгода ждал на вокзале пока его найдут военные "собратья".

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