В Сумах потерявшийся пес сам пришел в полицию

Собака "попросилась" в помещение полиции погреться, а потом идти не захотел.
В Сумах собака, которая потерялась, пришла в отделение полиции. Благодаря этому случаю, ее владельцев удалось разыскать.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
В Сумах потерялся пекинес Сима. Собачку вечером у дверей областного управления Ровенской заметили копы. Животное замерзло, поэтому полицейские пустили четвероногого погреться. Утром же, когда открыли дверь — на улицу пекинес идти не захотел.
Поэтому копы начали через соцсети искать хозяев. Вскоре владелица таки появилась в управлении. И рассказала, что Сима потерялась на другом конце города. Хозяйка плакала за собакой ночь. А когда случайно увидела объявление — изрядно удивилась тому, кто и где Симу нашел.
Напомним, что фронтовой пес Афган потерялся по дороге в зону проведения операции объединенных сил и полгода ждал на вокзале пока его найдут военные "собратья".