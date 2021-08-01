Танцующий учитель из Полтавской области подорвал Сеть (видео)

Видео быстро набирает популярность.

В Сети появилось видео танца учителя истории и правоведения Василия Маслея на выпускном вечере в селе Маячка на Полтавщине.

В этой школе учителя устраивают для своих выпускников такие танцы еще с 2017 года, поэтому это уже стало традицией.

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Хедлайнером выпускного вечера стал учитель истории и правоведения Василий Маслей, единственный мужчина среди танцующих педагогов.

Идея такого необычного подарка учителей детям принадлежит именно ему.

Кстати, директором он стал совсем недавно, 6 июля он выиграл конкурс на эту должность и пока ждет официального назначения.

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