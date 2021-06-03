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Ученые обнаружили способ продлить молодость

Автор
Яна КовальЯна Коваль
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Ученые обнаружили способ продлить молодость

ТСН.ua

Ученые разрабатывают систему, которая позволит продлить жизнь человека.

Израильским ученым удалось продлить жизнь мышей на 23%. Они уверены, что предлагаемый метод будет работать и на людях.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Как сообщает The Times Of Israel, специалисты израильского Университета имени Бар-Илана и Национального института здравоохранения США обнаружили белок SIRT6, повышение уровня которого увеличило продолжительность жизни мышей и даже укрепило их устойчивость к онкологическим заболеваниям.

Запас белка SIRT6 с возрастом уменьшается. А увеличение белка положительно сказывается на продолжительности жизни, молодости и устойчивости к раку у мышей.

"Изменения ожидаемой продолжительности жизни оказалась значительными, если учесть, что эквивалентный скачок ожидаемой продолжительности жизни человека привел бы к тому, что мы жили в среднем почти до 120 лет", — отметил профессор Хаим Коэн из Университета Бар-Илана.

При оценке молодости мышей ученые заметили, что они не потеряли способности генерировать энергию после короткого голодания из жиров и молочной кислоты, что обычно происходит, когда организм стареет. У них было меньше холестерина, они реже болели раком и могли бегать быстрее:

"Это открытие показывает, что SIRT6 контролирует скорость здорового старения. То есть повышение его активности потенциально может замедлить старение", — пояснил Коэн, отметив, что пока не существует инструментов для перевода успеха с мышами на людей, но через два-три года его лаборатория справится с заданием.

Ученые уже разрабатывают молекулы, которые могут повысить уровень SIRT6 или сделать существующие количества белка активными в организме человека.

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