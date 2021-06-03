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Вчені виявили спосіб подовжити молодість

Автор
Яна КовальЯна Коваль
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Вчені виявили спосіб подовжити молодість

ТСН.ua

Науковці розробляють систему, яка дозволить подовжити життя людини.

Ізраїльським науковцям вдалося подовжити життя мишей на 23%. Вони впевнені, що пропонований метод буде працювати і на людях.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications.

Як повідомляє The Times Of Israel, фахівці ізраїльського Університету імені Бар-Ілана і Національного інституту охорони здоров'я США виявили білок SIRT6, підвищення рівня якого збільшило тривалість життя мишей і навіть зміцнило їхню стійкість до онкологічних захворювань.

Запас білка SIRT6 з віком зменшується. А збільшення білка позитивно відображається на тривалості життя, молодості і стійкості до раку у мишей.

"Зміна очікуваної тривалості життя виявилася значною, якщо врахувати, що еквівалентний стрибок очікуваної тривалості життя людини призвів би до того, що ми жили б у середньому майже до 120 років", - зазначив професор Хаїм Коєн з Університету Бар-Ілана.

Під час оцінки молодості мишей вчені помітили, що вони не втратили здатності генерувати енергію після короткого голодування з жирів і молочної кислоти, що зазвичай відбувається, коли організм старіє. У них було менше холестерину, вони рідше хворіли на рак і могли бігати швидше:

"Це відкриття показує, що SIRT6 контролює швидкість здорового старіння. Тобто підвищення його активності потенційно може уповільнити старіння", - пояснив Коєн, зазначивши, що поки не існує інструментів для перекладу успіху з мишами на людей, але через два-три роки його лабораторія впорається із завданням.

Вчені вже розробляють молекули, які можуть підвищити рівень SIRT6 або зробити існуючі кількості білка активнішими в організмі людини.

Нагадаємо, науковці розказали, які фрукти та овочі сприяють поліпшенню сну. Якщо у вас періодично виникають проблеми зі сном, не варто відразу бігти до аптеки за снодійним.

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