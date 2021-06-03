У Росії перед приїздом прем'єра робітники фарбували асфальт

Візит прем'єр-міністра Росії "поставив на вуха" все місто.

У Росії, в місті Набережні Челни до приїзду прем'єр-міністра Михайла Мішустіна робітники фарбували асфальт.

Відповідне відео з'явилося в соцмережах.

Російський прем'єр планував відвідає виробничі підприємства КАМАЗа. Перед його приїздом перехожі помітили, як робітники розпилюють фарби і замазують сірим кольором ділянки дороги.

"Так, не кладуть новий, не латають діри, а саме фарбують. Таким чином вирішили освіжити дорогу на в'їзді в КАМАЗ. Що тільки не зробиш, коли до тебе їде Мішустін", — пишуть у Мережі.

Своєю чергою, в КАМАЗі вже прокоментували це відео.

"Підрядник, який фарбував ворота, допустив брак і забруднив фарбою асфальт. Він же за своєю ініціативою і виправляв цей шлюб. Ніяких вказівок з нашого боку не було", — запевняє підприємство.

Раніше повідомлялося, що в Росії колишній співробітник МВС відкрив стрілянину з вікна своєї квартири. Постраждали двоє людей — співробітник Росгвардії і дитина.

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