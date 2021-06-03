В России перед приездом премьера рабочие красили асфальт

Визит премьер-министра России "поставил на уши" весь город.

В России, в городе Набережные Челны к приезду премьер-министра Михаила Мишустина рабочие красили асфальт.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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Российский премьер планировал посетит производственные предприятия КАМАЗа. Перед его приездом прохожие заметили, как рабочие распыляют краски и замазывают серым цветом участки дороги.

"Да, не катают новый, не латают дыры, а именно красят. Таким образом решили освежить дорогу на въезде в КАМАЗ. Что только не сделаешь, когда к тебе едет Мишустин", — пишут в Сети.

В свою очередь, в КАМАЗе уже прокомментировали это видео.

"Подрядчик, красивший ворота, допустил брак и испачкал краской асфальт. Он же по своей инициативе и исправлял этот брак. Никаких указаний с нашей стороны не было", — уверяет предприятие.

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