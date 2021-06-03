В России перед приездом премьера рабочие красили асфальт

Визит премьер-министра России "поставил на уши" весь город.
В России, в городе Набережные Челны к приезду премьер-министра Михаила Мишустина рабочие красили асфальт.
Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Российский премьер планировал посетит производственные предприятия КАМАЗа. Перед его приездом прохожие заметили, как рабочие распыляют краски и замазывают серым цветом участки дороги.
"Да, не катают новый, не латают дыры, а именно красят. Таким образом решили освежить дорогу на въезде в КАМАЗ. Что только не сделаешь, когда к тебе едет Мишустин", — пишут в Сети.
В свою очередь, в КАМАЗе уже прокомментировали это видео.
"Подрядчик, красивший ворота, допустил брак и испачкал краской асфальт. Он же по своей инициативе и исправлял этот брак. Никаких указаний с нашей стороны не было", — уверяет предприятие.
Ранее сообщалось, что в России бывший сотрудник МВД открыл стрельбу из окна своей квартиры по машинам и прохожим. Пострадали двое людей — сотрудник Росгвардии и ребенок.