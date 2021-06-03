В России девятиклассник выпрыгнул из окна девятого этажа, провалив экзамен

16-летний парень совершил попытку самоубийства после того, как неудачно написал экзамен.
В российском Санкт-Петербурге 16-летний подросток выпрыгнул из окна девятого этажа, провалив экзамен.
Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на мойке".
Девятиклассник получил SMS от учительницы математики: "Ты не сдал". Именно это сообщение было последним в его телефоне, который обнаружили на месте инцидента.
Подросток остался жив, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
"Он получил крайне тяжелые травмы: открытую черепно-мозговую, ушиб головного мозга, от удара у него серьезно повредились внутренние органы", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве 14-летняя девочка совершила самоубийство.