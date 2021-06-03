Беларусских почтальонов вооружат пистолетами и револьверами

МВД Беларуси решило выдать оружие белорусской почтовой сети "Белпочта".

Министерство внутренних дел Беларуси разрешило выдавать гражданскую и боевое оружие руководителям предприятий с "особыми уставными задачами", в том числе и сотрудникам беларусской почтовой сети "Белпочта".

Соответствующая постановление МВД "О нормах обеспечения оружием и боеприпасами к нему" опубликована 3 июня на правовом интернет-портале.

Спецсредства получат сотрудники государственной лесной охраны, стрельцы-спортсмены, почтовые операторы, а также работники белорусского частного охранного предприятия и другие.

Так, сотрудники "Белпочта" смогут иметь при себе пистолет или револьвер. Речь идет о руководителях отделений связи, руководителях участков, руководителей главной кассы, операторов связи (они получат еще и автомат), почтальонов, водителей.

Пистолет или револьвер получат также инкассаторы — старший инкассатор, инкассатор, водитель, инкассатор или водитель, который охраняет кассира обменного пункта.

А главные лесничие, директора лесоохотничьего хозяйства, егеря получат по одному комплекту оружия с нарезным стволом и одному — с гладкоствольным. Минимальное количество патронов при этом для нарезной винтовки составит 50, для "гладкостволки" — 80.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы, которыми существенно ограничивается работа СМИ, электросвязь и проведения массовых мероприятий. В частности, расширяется перечень информации, запрещенной к распространению в СМИ и запрещается освещать массовые акции в реальном времени.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку