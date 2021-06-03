Украина продолжит наращивать систему охраны границы с Беларусью

Дейнеко проинспектировал состояние охраны границы в пределах зоны отчуждения на участке отдела "Иванков".

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко во время рабочей поездки на границу с Республикой Беларусь определил дальнейшие задачи для наращивания системы охраны границы, а также проверил, какие уже внедрены меры по усилению этого участка.

"Нам необходимо продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Это касается всего участка, в частности границ зоны отчуждения. И хотя на сегодня обстановка на границе с Республикой Беларусь стабильна, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз ", — отметил он, добавив, что Госпогранслужба Украины учитывает всю информацию, которая может повлиять на охрану границы, и максимально задействует все необходимые ресурсы.

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Кроме того, Дейнеко проверил использование пограничниками в охране границы беспилотных авиационных комплексов и патрульных катеров на речном участке. Кроме того, он проинспектировал состояние охраны границы в пределах зоны отчуждения на участке отдела "Иванков".

Отмечается, что особое внимание пограничники уделили усилению участков границы с Беларусью подразделениями быстрого реагирования, в том числе 10-го Отдельного отряда оперативного реагирования "ДОЗОР".

"Во время поездки в пункте пропуска "Вильча" глава Госпогранслужбы также проверил, как в сегодняшних условиях происходят пропускные операции, несмотря на уменьшение пассажиропотока из-за карантинных ограничений. Отметим, что это один из семи пунктов пропусков, которые сейчас функционируют на украинско-белорусской границе", — говорится в сообщении.

Напомним, что Украина вслед за Евросоюзом подумывает о введении санкций против Беларуси. Такие меры могут стать ответом на похищение Беларусью самолета Ryanair и арест правоохранительными оппозиционного журналиста и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича 23 мая.

"Первой ласточкой" стал запрет полетов. 26 мая украинское правительство прекратило авиасообщение между Украиной и Беларусью и запретило украинским судам полеты над белорусской территорией, а с 29 мая — поручило закрыть украинское воздушное пространство для белорусских самолетов.

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