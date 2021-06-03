Алла Пугачева рассекретила, почему разводилась со своими экс-мужьями

Также артистка вспомнила, как узнала о смерти мамы.

Российская примадонна Алла Пугачева довольно любвеобильная женщина.

Так, артиста в течение жизни 5 раз выходила замуж и крутила романы с мужчинами. В программе "Сегодня вечером" знаменитость поделилась, почему разводилась со своими избранниками. А причиной разрывов становился плотный график звезды.

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"Это кажется, что все хорошо — блестки, тебя все знают, ты машешь ручкой, улыбаешься. Это очень трудная жизнь. Очень много жертв надо принести, чтобы чего-то там добиться. Во-первых, ты не знаешь дома — ты сидишь на чемоданах. Ты не можешь создать нормальную семью. Потому что это или должен быть человек, который с тобой работает, или досвидос. А что делать, если кто не выдерживает. И особенно, если человек не развивается вместе с тобой, то ему очень трудно осознавать, что рядом жена растет, становится все выше и выше. И я это прекрасно понимаю. Мне приходилось, так сказать, освобождать от этих мучений", — поделилась знаменитость.

Заметим, с 2005 года Алла Пугачева и Максим Галкин жили вместе в гражданском браке. Пара поженилась в 2011-м. До Галкина в звезды были литовский артист Миколас Орбакас, с которым Алла Борисовна родила дочь Кристину, режиссер Александр Стефанович, бывший продюсер Евгений Болдин и певец Филипп Киркоров.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров / instagram.com/fkirkorov

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Также артистка вспомнила, как узнала о смерти мамы. А произошло это в 1986 году во время гастролей прямо перед концертом. Несмотря на страшную весть, певица все же вышла на сцену.

"Дворец спорта, народ, что я должна была сказать? Что я не могу: Нет, мы обязаны идти! Идти и петь", — отметила артистка.

Напомним, недавно 72-летняя Алла Пугачева в платье диснеевской принцессы озадачила образом. Артистка надела неожиданный наряд на день рождения дочери.

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