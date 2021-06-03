Білоруських листонош озброять пістолетами і револьверами

МВС Білорусі вирішило видати зброю білоруської поштової мережі "Белпочта".

Міністерство внутрішніх справ Білорусі дозволило видавати цивільну і бойову зброю керівникам підприємств з "особливими статутними завданнями", зокрема й співробітникам білоруської поштової мережі "Белпочта".

Відповідна постанова МВС "Про норми забезпечення зброєю та боєприпасами до неї" опублікована 3 червня на правовому інтернет-порталі.

Спецзасоби отримають співробітники державної лісової охорони, стрільці-спортсмени, поштові оператори, а також працівники білоруського приватного охоронного підприємства та інші.

Так, співробітники "Белпочта" зможуть мати при собі пістолет або револьвер. Йдеться про керівників відділень зв'язку, керівників ділянки, керівників головної каси, операторів зв'язку (вони отримають ще й автомат), листонош, водіїв.

Пістолет або револьверу отримають також інкасатори - старший інкасатор, інкасатор, водій, інкасатор або водій, який охороняє касира обмінного пункту.

А головні лісничі, директори лісомисливських господарств, єгері отримають по одному комплекту зброї з нарізним стволом і одному - з гладкоствольною. Мінімальна кількість патронів при цьому для нарізної гвинтівки становитиме 50, для "гладкостволки" - 80.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закони, якими суттєво обмежується робота ЗМІ, електрозв'язок і проведення масових заходів. Зокрема, розширюється перелік інформації, забороненої для поширення в ЗМІ і забороняється висвітлювати масові акції в реальному часі.

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