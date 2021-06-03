В Одессе дерево снесло светофор: появилось фото

Несмотря на то, что столб клена почти совсем снес светофор, он продолжает работать.

В Одессе сегодня, 3 июня, был сильный ветер. Дерево упало прямо на светофор и часть дороги.

Об этом пишут в соцсетях.

Инцидент произошел на перекрестке Фонтанской дороги и Костанди. От удара светофор почти упал.

7 канал

По словам свидетелей, образовался небольшой затор. Предварительно, причина — сильный ветер.

Напомним, в Днепре после непогоды сразу несколько деревьев с корнями упали на детскую площадку в парке Глоба. Они разбили скамейки и павильоны.

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