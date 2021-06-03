У Росії дев'ятикласник вистрибнув з вікна дев'ятого поверху, проваливши іспит

16-річний хлопець вчинив спробу самогубства після того, як невдало написав іспит.
У російському Санкт-Петербурзі 16-річний підліток вистрибнув з вікна дев'ятого поверху, проваливши іспит.
Про це повідомляє Telegram-канал "Mash на мойке".
Дев'ятикласник отримав SMS від вчительки математики: "Ти не здав". Саме це повідомлення було останнім в його телефоні, який виявили на місці інциденту.
Підліток вижив, його госпіталізували у важкому стані.
"Він отримав вкрай важкі травми: відкриту черепно-мозкову, забій головного мозку, від удару у нього серйозно пошкодилися внутрішні органи", — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Києві 14-річна дівчинка вчинила самогубство.