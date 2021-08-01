Награда в кармане: украинский боксер гарантировал себе медаль Олимпиады-2020

Награда в кармане: украинский боксер гарантировал себе медаль Олимпиады-2020

Александр Хижняк вышел в полуфинал и уже не останется без олимпийского пьедестала.

Украинский боксер Александр Хижняк гарантировал себе медаль Олимпиады-2020 в Токио.

Хижняк пробился в полуфинал олимпийского турнира, победив в 1/4 финала Эури Седено Мартинеса из Доминиканской Республики раздельным решением судей - 4:1.

Таким образом, украинец гарантировал себе медаль. Согласно регламенту боксерского турнира, в случае поражения в полуфинале спортсмен сразу получает "бронзу".

За выход в финал Хижняк поборется с Эумиром Марсьялем из Филиппин.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что пловец Михаил Романчук добыл для Украины первое "серебро" на Олимпиаде-2020.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 1 августа в нашей онлайн-трансляции.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку