В Украину начались поставки автомобилей новой марки

На рынке будут представлены две модели.

В Украину начались поставки автомобилей — Khazar.

Об этом сообщает Auto-Consulting.

Отметим, что этот бренд "зародился" в 2018 году. Автомобили Khazar выпускают в Азербайджане в Нефтчалинском районе на совместном предприятии с иранским производителем Iran Khodro, а старт выпуска первого автомобиля лично открывали президент Азербайджана и Ирана.

Совместное предприятие "Азеврокар" на 75% принадлежит местной группе АзерМаш и 25% принадлежит иранскому партнеру. Завод быстро прошел этап SKD сборки и приступил к полномасштабному выпуску иранских автомобилей под брендом Khazar.

Для экспорта в Украину азербайджанский производитель нацелил две модели: Khazar LX и Khazar SD.

Auto-consulting

Первый – это достаточно хорошо известный в Украине ранее иранский Samand, уже давно выпускаемый на Iran Khodro. Samand продавали раньше и в Украине, и отличительной чертой его является высокий клиренс под 180 мм. Он комплектуется бензиновым двигателем 1,7л 113л. Модель Khazar SD – это новая модель иранского производителя Dena, которая у нас так и не приобрела популярность, хотя попытки ее продажи предпринимались. Она комплектуется тем же 1,7-литровым бензиновым двигателем 113 л.с., но имеет более современный дизайн, включая даже LED-ходовые огни.

Пока представители азербайджанского производителя в Украине не озвучивали свои планы по продаже, но первые авто уже прибыли и даже прошли сертификацию. Ценовая политика тоже еще не обнародовалась.

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