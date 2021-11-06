Сонный паралич: его причины, симптомы и как с ним справиться

Сонный паралич: его причины, симптомы и как с ним справиться

Сонный паралич принято считать физически безвредным, однако непонимание сущности при регулярном переживании является серьезной психологической травмой.

По статистике сонный паралич переживало около 8% людей. Чаще он встречается у тех, кто находится в стрессе, депрессии, часто недосыпает, злоупотребляет спиртным или психотропными средствами, имеет психические расстройства.

Что представляет собой сонный паралич и есть ли методы его лечения, собрал ТСН.ua.

Как распознать сонный паралич?

Сонный паралич, или сонный ступор – одно из расстройств сна, переходное состояние между бодрствованием и сном. Он характеризуется мышечной слабостью. Человек находится в сознании, но шевельнуться не может – это будто проснулся и продолжаешь видеть сон и в этот момент не можешь шевельнуться. Чаще всего сонный паралич сопровождается сильными галлюцинациями и беспокойством.

Обычно он происходит, когда человек спит на спине, а его благоприятными факторами являются чрезмерное напряжение, перевозбуждение, нарушение биоритмов после длительного перелета, изменение режима сна и сопутствующие панические расстройства.

Также сонный ступор может быть симптомом депрессии, мигрени, нарколепсии, обструктивного синдрома апноэ во сне, артериальной гипертензии и тревожных расстройств.

Явление сонного ступора встречается у 5–40% человек в возрасте 12–30 лет, наиболее распространен он среди людей с нарколепсией. Чаще склонны к случаям сонного паралича студенты: среди них его испытали 28,3%. Наиболее подверженными сонному параличу оказались психиатрические больные. Среди них он встречался у 31,9% больных.

Сонный паралич принято считать физически безвредным, однако непонимание сущности при регулярном переживании является серьезной психологической травмой.

Такое расстройство сна иногда сопровождается учащенным сердцебиением, повышенным потоотделением и может длиться от нескольких секунд до 15-20 минут.

Вот как сонный паралич описала шотландская писательница Карен Эмсли, которая его страдает с подросткового возраста:

"Еще с подростковых лет я время от времени замечала темные фигуры в углу своей спальни, а просыпаясь, могла увидеть рядом с кроватью странных существ. тело сгибается и вращается в пространстве. Я слышала жужжание, звон, свист и даже непристойности, которые кто-то шептал мне на ухо. Если в этот момент был включен телевизор или радио, я могла четко слышать передачу и, когда паралич отпускал меня, легко пересказывала услышанное. Если кто-то входил в комнату, раздавался звук дверного звонка, лаяла собака или (как действительно однажды произошло) отключали электричество, я полностью это осознавала. Я пыталась закричать, поднять веки, отчаянно пыталась прийти в себя, но оставалась совсем неподвижная", — рассказала Карен Эмсли.

Признаки и симптомы сонного паралича:

неспособность шевельнуться несколько секунд, а иногда несколько минут;

сохранение сознания;

неспособность говорить;

галлюцинации и пугающие ощущения;

ощущение давления на грудь;

невозможность отделить реальность от вымысла;

ощущение надвигающейся смерти;

интенсивное потоотделение;

головная и мышечная боль;

паранойя.

Можно ли умереть во время сонного паралича

Медики успокаивают, что во время сонного паралича нельзя умереть. Причинами смерти во сне — в целом могут стать сердечно-сосудистые проблемы: инфаркт и нарушения сердечного ритма, приводящие к остановке сердца или инсульт. Задохнуться во сне тоже невозможно.

Даже пациенты с синдромом апноэ, у которых фиксируются остановки дыхания, умирают не от того, что забывают дышать, а от сопутствующей сердечно-сосудистой патологии.

Как происходит диагностика и лечение недуга

В основном люди после эпизода сонного паралича не обращаются к врачам, поскольку он не сказался каким-либо образом на их жизни. Если же он повторяется и вызывает длительные тревожные расстройства, то диагностировать его можно только подробно изучив все жалобы пациента и благодаря специальному анкетированию. Инструментальная диагностика такого расстройства сна пока не изобретена.

Лечение сонного паралича заключается в основном в устранении факторов, которые могут провоцировать такие эпизоды. Людям рекомендуют элементы психотерапии, контроль за гигиеной сна — налаживание его нормализации и системности, а также избавление от вредных привычек, отказ от употребления стимулирующих напитков во второй половине дня, немедикаментозное уменьшение уровня стресса или повышение уровня стрессоустойчивости, повышение уровня физической активности и т.д.

В частности, врачи советуют:

даже в выходные и праздничные дни соблюдать одинаковый режим "сон — бодрствование";

создать благоприятные условия для сна – чистая прохладная комната для сна, удобный матрас, комфортное белье;

обеспечить неяркое ночное освещение в комнате;

не есть за 2 часа до сна и воздержаться от употребления алкоголя и кофе вечером;

регулярно делать физические упражнения, но не позднее, чем за 2 часа до сна;

создать ритуал с успокаивающими занятиями перед сном, такими как прослушивание спокойной музыки, чтение и т.д.

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