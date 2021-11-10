Под Днепром против коронавируса вакцинируют прямо в маршрутке

Каждый день маршрутка меняет свою локацию.
В Новомосковске Днепропетровской области для вакцинации против коронавируса обустроили маршрутку. Она курсирует по городу, а медики прививают желающих.
Об этом сообщает "Днепр областной".
В Новомосковске открыли пункт массовой вакцинации в обычном микроавтобусе. Его оборудовали всем необходимым.
Каждый день такой мобильный пункт вакцинации меняет свою локацию, чтобы прививки могли сделать как можно больше горожан. Это помогает разгружать очереди в обычных центрах вакцинации в больницах.
В таком мобильном пункте вакцинации прививки делают тремя вакцинами – Pfizer, CoronaVac и Astrazeneca.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, что Министерству здравоохранения рассказали, в какой интервал рекомендуется сделать вторую прививку против коронавируса.
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